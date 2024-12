Girone H – Le designazioni arbitrali della 15a giornata

Nelle ultime ore, il Can Serie D ha diramato l’elenco delle terne arbitrali che scenderanno in campo per la 15a giornata del Girone H per i match che si disputeranno domenica 8 dicembre 2024.

LE DESIGNAZIONI ARBITRALI

FIDELIS ANDRIA-CASARANO

Riccardo Dasso di Genova

Alberto Fiore di Messina

Francesco Quattrotto di Messina

FRANCAVILLA-MARTINA

Angelo Davide Lotito di Cremona

Massimiliano Napolitano di Caserta

Gianluca Guerra di Nola

GRAVINA-COSTA D’AMALFI

Matteo Moncalvo di Collegno

Savino Sciotti di Bologna

Matteo Di Berardino di Teramo

ISCHIA-REAL ACERRANA

Daniele Chindamo di Como

Manfredi Canale di Palermo

Giovanni Battista Citarda di Palermo

MANFREDONIA-PALMESE

Hamza El Amil di Nichelino

Dragos Alexandru Mariut di Asti

Davide Marro di Cuneo

NARDÓ-BRINDISI

Pietro Marinoni di Lodi

Antonio Russo di Torre del Greco

Alfonso Rocco di Castellammare di Stabia

NOCERINA-VIRTUS FRANCAVILLA

Andrea Bortolussi di Nichelino

Leonardo Rossini di Genova

Cosimo De Tommaso di Voghera

ANGRI-MATERA

Deborah Bianchi di Prato

Fabio Santo di Barletta

Giannandrea Aguzzi di Rieti

UGENTO-FASANO

Marco Gambirasio di Bergamo

Gabriele Federico di Agropoli

Orazio Nicodemo di Sapri

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author