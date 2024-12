Fasano, tris di ufficialità: firmano Gattuso, Tangorre e Romano

Tris di acquisti per il Fasano che in serata ha ufficializzato la firma del portiere Francesco Gattuso, del difensore Claudio Tangorre e dell’attaccante Giovanni Romano.

Il classe 2005 Francesco Gattuso è cresciuto nel settore giovanile del Crotone. Era tesserato per il Casarano all’inizio dell’attuale stagione, dopo aver giocato nella scorsa per la Victor San Marino, sempre in Serie D.

Tangorre,classe 2003, è cresciuto a Monopoli prima di indossare le maglie di Bitonto

e Brindisi in Serie D, collezionando complessivamente 65 presenze.

L’esterno offensivo Giovanni Romano,classe ’96, in carriera ha vestito le maglie di Aversa, Albanova, Casalnuovo, Savoia, Santa Maria,Portici, Lavello, Termoli, Ragusa e Locri, sommando tra Serie C e Serie D 154 presenze, 24 reti ed 11 assist.

Sono arrivate anche le prime parole dei tre volti nuovi in casa Fasano:

L’estremo difensore ha dichiarato: “Sono molto felice di essere qui, avendoci giocato contro conosco la piazza e non vedo l’ora di dare il massimo per questa maglia e per questi colori”.

Sulla stessa falsa riga il centrale difensivo: “Sono molto contento ed entusiasta di aver sposato questo importante progetto, con l’obiettivo di poter presto raggiungere gli obiettivi prefissati, mettendomi a completa disposizione del mister e della squadra”.

Concetti analoghi anche per l’attaccante, che in passato ha preferito la fascia destra ma

che può adattarsi su entrambi i fronti:”Sono soddisfatto e soprattutto decisamente motivato dopo aver firmato per questo club. Sono pronto a lottare con i miei compagni per cercare di regalare emozioni alla città di Fasano. L’augurio è quello di conquistare quanto prima la salvezza, per poi puntare a qualcosa di più importante, sia per il collettivo che a livello personale”.

