Gallipoli, spauracchio passato: una cordata locale rileva il club

Spauracchio passato per il Gallipoli. La situazione nell’ultima settimana è stata delle più allarmanti, e la paura che la squadra potesse ritirarsi dal campionato a stagione in corso era letteralmente dietro l’angolo. Un pericolo però fortunatamente scampato per il club salentino, che dopo le dimissioni di Carrozza è stato ufficialmente prelevato nel pomeriggio da una cordata gallipolina.

La nuova dirigenza ha già comunicato che il gruppo squadra si ritroverà domani, venerdì 6 dicembre, allo stadio Antonio Bianco per la ripresa degli allenamenti. Domenica contro il Barletta sarà dunque regolarmente in campo la prima squadra.

Ciò che resta, di questa brutta settimana, è la sconfitta a tavolino di Foggia, così come anche il punto di penalità incassato per aver saltato il match, e la conseguente multa di 900 euro. Dovrebbero definitivamente saltare, d’altro canto, le trattative che avrebbero portato Scialpi e Benvenga a Brindisi. La doppia operazione sarebbe andata in porto solo caso in cui nessuno fosse riuscito a rilevare il Gallipoli Calcio.

La stagione dei salentini è dunque salva: si riparte dal nono posto in classifica, con 25 punti.

