Brindisi, prosegue la rivoluzione: Marcheggiani e Tirelli alla Lodigiani

Prosegue la rivoluzione in casa Brindisi. L’attaccante Francesco Marcheggiani e il centrocampista Fabrizio Tirelli hanno chiuso l’accordo con l’Atletico Lodigiani, club del girone G di Serie D. Lascia Brindisi anche Claudio Tangorre, destinazione Fasano. Giuseppe Pipitone, invece, ha firmato con l’Igea Virtus nel girone I e Andrea Bottalico con la Nocerina. In entrata accordi chiusi con il 32enne centrocampista Alessandro Scialpi e con il difensore 33enne Alex Benvenga, entrambi proveniente dal Gallipoli. Confermato anche l’accordo con il terzino classe 2005 Francesco De Vito, sempre del Gallipoli e con l’ala rumena ex Gravina Mircea Manole.

