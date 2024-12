Ufficiale: Francavilla, due nuovi attaccanti alla corte di Nolè

Un doppio attaccante alla corte di mister Raffaele Nolè. Il Francavilla, nelle ultime ore ha annunciato gli arrivi di Vincenzo Barone ed Emanuele Tedesco.

Il primo, punta centrale, proviene dal Termoli dove ha disputato la prima parte di stagione. Il secondo, invece, già conosce il Girone H, avendo disputato la prima parte di stagione con la maglia del Manfredonia.

Con Barone e Tedesco, il tecnico Nolè spera di trovare reti pesanti in vista dell’obiettivo salvezza. Al momento, i sinnici si trovano impantanati in zona play out.

