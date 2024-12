Serie C, Monopoli: le nuove combinazioni per l’attacco

L’infortunio di Vazquez cambia i piani dell’attacco del Monopoli, che almeno fino a gennaio dovrà trovare una nuova coppia offensiva. La soluzione più probabile è quella di una coppia d’attacco composta da Grandolfo, attualmente il giocatore più in forma della squadra, e Yeboah, con Bruschi e De Sena pronti a subentrare, con quest’ultimo che lunedì potrebbe essere protagonista in campo da ex, dopo lo scambio di mercato con Andrea De Paoli.

L’emergenza potrebbe portare Colombo anche ad un cambio di modulo. Non è da escludere il 3-4-3, con Bruschi che potrebbe agire come esterno sinistro e Scipioni o Falzerano sulla corsia opposta.

L’allenatore del Monopoli ha anche ventilato l’idea di un 3-4-2-1, un sistema già sperimentato in precampionato, con due trequartisti dietro una punta centrale. In questo caso, i candidati al ruolo di trequartisti sarebbero Falzerano, Bulevardi, Bruschi e Scipioni, mentre Grandolfo o Yeboah potrebbero essere scelti come unica punta.

Il Monopoli, insomma, dovrà rivedere le proprie strategie offensive, con la possibilità di un rinforzo da valutare a gennaio.

