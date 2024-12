Fidelis Andria prova l’assalto a Roberto Convitto

Dopo le uscite, la Fidelis Andria pensa a completare la rosa. La società del Presidente Di Benedetto è a caccia di un forte attaccante per completare il reparto offensivo. Uno dei principali obiettivi è Roberto Convitto del Siracusa, uno degli attaccanti più apprezzati dell’intera categoria. Una trattativa complicata dal momento che il Siracusa non sembrerebbe disposto a liberarsi del calciatore ma la Fidelis ci proverà in tutti i modi. Resta aperta anche la trattativa con Fabio Laringe dell’Acerrana anche se il club preferirebbe cedere in Serie C.

