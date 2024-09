Giove: ‘Nessun interesse da fondi americani per il Taranto’

Non c’è alcuna trattativa in corso per la cessione del Taranto. Lo afferma Massimo Giove, presidente dimissionario del club rossoblù, che ha definito “priva di fondamento” la notizia riguardante l’interesse da parte di un fondo americano. Giove ha chiarito che al momento non esistono negoziazioni per la vendita della società.

