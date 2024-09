Taranto, due gruppi interessati all’acquisto del club

Due gruppi sembrano realmente interessati a rilevare il Taranto dalla famiglia Giove. Il primo sarebbe legato a un fondo d’investimento americano, già attivo con un emissario italiano, avvistato allo Iacovone durante la partita di sabato scorso con l’Altamura. Questo emissario, probabilmente un commercialista di Roma, avrebbe trascorso tre giorni in riva allo Jonio visitando anche le strutture di Faggiano e Massafra.

L’altra cordata in lizza è, in realtà, una vecchia conoscenza: si tratta della One Global Sports Investment che ha cercato di rilevare il Taranto un mese e mezzo fa. Con sede a Londra, la società è rappresentata legalmente da Antonio Caceres Lopez, il quale aveva ufficialmente delegato Vittorio Galigani e l’avvocato Luca Panarelli a trattare l’acquisizione delle quote di maggioranza del club rossoblu tramite la SRI Consultrust Fiduciaria. Dopo il rifiuto di Giove, la One Global Sports Investment Ltd ha acquistato il Castrovillari, ma l’interesse per il Taranto non è mai scemato.

