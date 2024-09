Calcio C/F, Petruzzella e Messina riconfermati alla guida del Molfetta

La Molfetta Calcio Femminile annuncia la riconferma di Vincenzo Petruzzella come allenatore e di Nico Messina come collaboratore tecnico per la prossima stagione. Petruzzella, artefice della storica promozione in Serie C, continuerà a guidare la squadra con l’esperienza di 52 partite dirette e un palmarès arricchito da una Coppa Italia. Rispettato per la sua serietà, umiltà e competenza, il mister è apprezzato per la capacità di far crescere le atlete, creando un ambiente di passione e miglioramento continuo.

Al suo fianco, per la quarta stagione consecutiva, Nico Messina si conferma un prezioso collaboratore tecnico. Con una lettura tattica acuta e la capacità di trasmettere serenità, Messina è diventato un riferimento per la squadra e un amico fraterno di Petruzzella. Insieme, i due continueranno a portare avanti i valori del calcio e dell’amicizia, puntando a nuovi successi con la Molfetta Calcio Femminile.

