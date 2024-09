Catania-Cerignola 0-0: rimpianto Toscano, soddisfazione Raffaele

Cerca di guardare il bicchiere mezzo pieno, Domenico Toscano, al termine della sfida pareggiata contro il Cerignola. Il tecnico rossazzurro poi si sofferma anche sul momento della sua squadra e sull’infortunio di Sturaro: “Dopo aver fatto un buon primo tempo con grande qualità e intensità, creando situazioni per andare in vantaggio. nel secondo non abbiamo avuto lo stesso ritmo. È necessario alzare l’attenzione, crescere, migliorare, non possiamo accontentarci di fare solo quarantacinque minuti, detto questo è anche vero che siamo un po’ sfortunati. Accontentarsi? È un discorso mentale, col Giugliano avevamo più fame per via di un primo tempo in cui eravamo sotto, oggi forse abbiamo pensato di gestire le forze, ma così non va bene. Le scelte in attacco? C’è da mettere in campo chi sta meglio e di capire cosa può dare uno e cosa può dare l’altro. Per quanto riguarda Sturaro dispiace, è un ragazzo che stava facendo benissimo, ha subito un’entrata non morbida. Si pensa al collaterale ma domani farà degli accertamenti”.

Soddisfazione per il risultato emerge invece dalle parole di Giuseppe Raffaele, allenatore del Cerignola: “Il pareggio è stato il risultato più giusto. Loro nel primo tempo hanno creato 2-3 palle gol, ma nella ripresa la partita l’abbiamo fatta noi. Cosa ci è mancato? La finalizzazione. Al di là del risultato, che in match così equilibrati è spesso figlio di episodi, è stata una partita equa. In settimana avevamo perso 3-4 giocatori fondamentali, ma oggi contro una squadra forte, davanti a un pubblico meraviglioso, abbiamo avuto uno spirito aggressivo”.

