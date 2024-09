Virtus Francavilla, è fatta per l’arrivo di un portiere over

Un nuovo portiere in arrivo per la Virtus Francavilla. Il direttore sportivo biancazzurro Francesco Montervino era a caccia di un estremo difensore over a completamento di un reparto giovane, in cui spiccavano i due classe 2005 Cevers e Bertini. Quest’ultimo continuerà probabilmente ad essere il titolare, ma in organico a stretto giro verrà inserito anche l’ex (tra le altre) di Taranto e Monopoli Vittorio Antonino. Accordo tra le parti praticamente già raggiunto: il portiere classe ‘98 approda in biancazzurro da svincolato, dopo l’esperienza che lo ha visto impegnato nel corso della passata stagione prima a Manfredonia e poi a Brindisi.

