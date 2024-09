Eccellenza, Canosa: risoluzione con Adrian Castro e Giuseppe Pinto

Il Canosa ha ufficializzato la risoluzione consensuale con i calciatori Adrian Castro e Giuseppe Pinto. “Ai due atleti va il ringraziamento della società per il lavoro profuso, augurandogli le migliori fortune per il proseguo delle rispettive carriere. Il sodalizio rossoblù, attivo in sede di mercato, comunicherà prossimamente le nuove ufficialità in entrata”, si legge in una nota.

