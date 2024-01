Gioia del Colle, camion contro guardrail sulla strada statale 100

GIOIA DEL COLLE – Avrebbe impattato contro il guard rail che delimitava lo svincolo dell’uscita Gioia del Colle Sud della strada statale 100, l’autoarticolato che questa mattina ha parzialmente distrutto lo spartitraffico. Il mezzo è stato pesantemente danneggiato ma fortunatamente non ci sarebbero feriti gravi. Sul posto forze dell’ordine e personale dell’Anas per rendere nuovamente la viabilità fruibile in entrambe le corsie della careggiata in direzione Bari.

