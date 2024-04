Gargano (FG) –

Verificati questa mattina i piani per la gestione dell’emergenza in ambito ferroviario e la loro corrispondenza con le procedure sanitarie e di emergenza esterna, nonché il coordinamento ai tempi di risposta di tutte le strutture operative del sistema di Protezione Civile territoriale. Questo l’obiettivo dell’esercitazione di Protezione Civile che si è svolta fin dalle prime ore del mattino nella galleria ferroviaria a Monte Tratturale tra San Nicandro Garganico e Apricena, prevista nel piano formativo di Ferrovie del Gargano e organizzata all’esito di numerose riunioni di pianificazione dalla prefettura di Foggia. E’ è stata simulata una sosta prolungata di un treno viaggiatori in transito all’interno della galleria che si è fermato a circa 200 m dopo l’imbocco della galleria dal lato di Sannicandro Garganico a causa di un problema al sistema di alimentazione elettrica lungo la linea ferroviaria, con conseguente blocco della circolazione dei treni.

Sono stati prontamente attivati i protocolli di comunicazione previsti per la gestione dell’emergenza con il coinvolgimento dei soggetti interessati. I soccorsi giunti sul posto hanno favorito l’uscita in piena sicurezza dalla galleria dei passeggeri e prestato assistenza prioritariamente a coloro i quali presentavano patologie acute e chi è stato colto da attacchi di panico a causa delle improvvisa sosta del convoglio in viaggio. Contestualmente, i tecnici hanno provveduto a mettere in sicurezza il treno e l’infrastruttura per consentire una rapida ripresa della circolazione. All’esercitazione hanno preso parte gli studenti dell’Istituto D’Alessandro Vocino di San Nicandro Garganico.

Antonella D'Avola