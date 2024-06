G7, il Papa scherza con Meloni: ‘Siamo ancora vivi’

“Ancora vivo”. Così Francesco ha risposto sorridendo alla premier Giorgia Meloni, che, accogliendolo all’arrivo al G7, gli domandava come stesse. “Ancora vivi”, ha ribattuto la premier e il Pontefice, sempre in tono divertito, ha aggiunto: “Siamo in due”. “Bentrovata”, ha detto Bergoglio scendendo dalla scaletta dell’elicottero e rivolgendosi a Meloni che lo ha ringraziato: “Mi fa tanto, tanto, tanto piacere averla qui. E’ un grande regalo questa sua presenza. Grazie”. Salendo sul golfcart a Borgo Egnazia, il Papa si è lasciato andare a una risata: “Una bella risata”, ha notato. “Ma io e lei sempre”, ha risposto Meloni.

“È un momento storico, non ringrazierò mai abbastanza Sua Santità per essere qui, è un grande onore di avere il Papa che condividerà con noi un momento storico”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni introducendo la sessione del G7 dedicata a Intelligenza artificiale, energia, Africa e Mediterraneo, a cui partecipano papa Francesco e i Paesi e le organizzazioni internazionali outreach invitati al summit in Puglia.

