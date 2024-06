G7, Antenna Sud in volo per raccontare il gran lavoro dei Carabinieri

Uno sforzo straordinario quello messo in campo dalle forze dell’ordine in questi giorni dedicati al G7. Antenna Sud sta raccontando tutto in tempo reale per far vivere al meglio ai cittadini l’importanza di questo evento.

In questo servizio vi mostriamo alcune delle zone interessate dal vertice da un’altra prospettiva: il cielo.

Ospiti del NEC (VI° Nucleo Elicotteri) Bari-Palese al comando del Tenente Colonnello Rosario Scaffidi.

Un viaggio vissuto con il Capitano Diego Umberto Rea, comandante del Nucleo Operativo Radiomobile Compagnia Carabinieri di Fasano.

Un ringraziamento speciale da parte del Gruppo Editoriale Distante al Comando Generale dei Carabinieri per questa occasione.

