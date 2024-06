Soleterre, ‘Taranto in emergenza e i leader chiusi in un resort’

“I grandi del G7 in Puglia stanno parlando di diritti di tutte e tutti i cittadini del mondo, ma lo stanno facendo chiusi in una bolla resort da 4.500 euro a notte, perdendo l’occasione per incontrare le persone dei cui diritti stanno discutendo”. Lo afferma Damiano Rizzi, presidente di Fondazione Soleterre.

“In questo momento sono a Taranto, dove la media dei bambini con malattie oncologiche è superiore alla media nazionale – continua -. Ogni anno Soleterre supporta psicologicamente 180 bambini malati di cancro e i loro familiari durante le cure all’ospedale SS. Annunziata e coinvolge 50 bambini e ragazzi del quartiere Tamburi in attività educative e laboratoriali con l’obiettivo di dare loro possibilità di socializzazione e supporto psico-sociale. Credo sia importante che la politica volga il proprio sguardo a queste situazioni, a queste terre martoriate e alla gente che da anni si vede negati anche i diritti fondamentali. Chi nasce nel quartiere Tamburi – dove mi trovo adesso – nasce con l’idea di andarsene il prima possibile, perché qui mancano il diritto alla vita, al lavoro, alla scuola, alla casa e alla dignità”.

