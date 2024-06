G7, Siulp: ‘Vertice senza incidenti, successo storico’

“Si è concluso il G7, uno degli appuntamenti più importanti e delicati al mondo ed esser riusciti a non registrare il minimo scontro o incidente, è motivo di grande soddisfazione”. Lo afferma Felice Romano, segretario generale del sindacato di Polizia Siulp. “Rivolgo innanzitutto un grande plauso a tutti i colleghi che hanno permesso il realizzarsi di questo straordinario traguardo. Questo G7 si consegnerà alla storia non solo come il primo summit in cui ha partecipato Sua Santità il Papa, ma anche perché non ci sono stati incidenti, a conferma che l’Italia ha uno dei migliori sistemi di sicurezza al mondo grazie alle donne e agli uomini che lo compongono”, aggiunge Romano.

