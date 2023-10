Futsal M: storico debutto in A2 per l’Audace Monopoli

Comincia finalmente la tanto attesa prima storica stagione della Kredias Audace Monopoli in Serie A2. I ragazzi allenati da Francesco Giacovazzo debutteranno in casa del Mascalucia, club che nella scorsa stagione ha dominato e vinto il Girone H calabro-siciliano del campionato di Serie B. Fischio d’inizio al Palazzetto dello Sport di Mascalucia(CT) alle ore 16:00 di sabato 14 ottobre.

Ecco le dichiarazioni pre match di mister Francesco Giacovazzo: «Partiamo subito con una trasferta difficile, loro hanno stravinto lo scorso campionato di B senza perdere una partita da novembre in poi con una difesa solida che subisce pochi gol. Dobbiamo subito capire e calarci nella nuova realtà della Serie A2 – dichiara Giacovazzo – come gruppo siamo a un buon punto, sappiamo che il livello è più alto e dobbiamo alzare l’asticella. Sono soddisfatto di ciò che abbiamo fatto fino ad ora nel precampionato, avere l’80% della squadra della scorsa stagione ci ha favorito molto, soprattutto per i nuovi che riescono così ad inserirsi con più facilità. Capiremo giornata dopo giornata di che pasta siamo fatti, siamo una squadra giovane ma questo non deve essere una scusante, dovremo affrontare in un determinato modo ogni partita come succedeva nella scorsa stagione e sono fortemente convinto che ci toglieremo delle soddisfazioni!».

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp