Futsal: Latiano, presidente Antara chiama i tifosi per storico esordio in B

Alle 16.00 di sabato 14 ottobre, al PalaSport Da Vinci di Brindisi l’esordio del Football Latiano contro l’Acri. C’è tanta voglia di conoscere il nuovo gruppo e il presidente Sufian Antara così presenta la sfida. “Sono molto emozionato, abbiamo conquistato questa Serie B e vogliamo difenderla grazie all’aiuto di tutti. Affronteremo una squadra tosta e noi non siamo al completo per le assenze di Evangelista, fermato da un problema di tesseramento, di Simone Elia per infortunio e del portiere Vittorio De Brasi per squalifica. I ragazzi sono carichi, pronti a dare il massimo. Ho saputo che ci saranno molte persone sugli spalti, siamo felici, il loro calore di trascinerà”.

