Mondiali Coastal Rowing a Barletta, bilancio positivo

BARLETTA – Si è conclusa la dieci-giorni di Coastal Rowing e Beach Sprint a Barletta. I Mondiali andati in scena sul Lungomare Pietro Mennea hanno attirato un gran numero di atleti e turisti, ponendo in maniera forte la città della Disfida sulla mappa della disciplina sportiva.

Determinante l’accoglienza di Barletta tra strutture ricettive e dettagli logistici. Il meteo ha ulteriormente favorito un’affluenza tipicamente estiva, con un risultato soddisfacente per numerose componenti. Battuta Sabaudia nell’organizzazione dei Mondiali, Barletta si candida ad ospitare nuovi eventi della stessa portata. Non mancano i difetti da limare per alzare il livello nei prossimi anni.

