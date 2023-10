Futsal A/F: Bitonto in Umbria, Marzuoli ‘Campionato più equilibrato’

E’ tempo di far visita all’Umbria per il Bitonto C5 Femminile che Sabato, in occasione della terza giornata del campionato nazionale di calcio a 5 serie A, affronterà in trasferta l’Atletico Foligno.

Affacciatesi quest’anno nella massima categoria, le umbre hanno avuto un inizio non esaltante come testimoniano gli zero punti in classifica, con il secondo ko arrivato nell’ultimo turno per quattro reti a zero contro il GTM Montesilvano.

Una squadra alla ricerca disperata di punti salvezza, dunque, che farò di tutto per rendere arduo il compito ad un Bitonto che invece arriva in Umbria con l’entusiasmo a mille in virtù dei sei punti conquistati, del primato in classifica e dei diciotto goal segnati a fronte dei soli tre subiti.

Un Bitonto, intenzionato a riscrivere i record della passata stagione, con l’auspicio di poter scrivere anche lo stesso finale.

Neroverdi, in cui hanno già brillato fin dalle prime tre gare ufficiali della stagione, le due nuove leonesse Alessia Grieco e Lediane Tampa.

Una macchina da guerra, con cui mister Gianluca Marzuoli tenterà il nuovo assalto a tutto quello che c’è da conquistare.

Il coach neroverde, però, cerca di fare il pompiere in una situazione in cui la squadra potrebbe essere distratta da troppi pronostici favorevoli: “Non mi piace questa atmosfera che vedo in giro. Ovunque sento parlare di Bitonto favorito, anche in trasmissioni di approfondimento con addetti ai lavori. Penso che sia una visione superficiale del gruppo di squadre che partecipa alla Serie A di quest’anno. La stessa osservazione attenta delle partite di queste prime due giornate dice che oltre al Bitonto (che però ricordiamo ha modificato il suo assetto di gioco) ci sono il Montesilvano che ha fuso insieme Falconara e Pescara, lo stesso Città di Falconara, il Tiki Taka che sta giocando molto bene. E poi bisogna sempre fare attenzione a squadre come la Kick Off, la Lazio, la VIP o lo stesso Molfetta che è partito forte ed è a punteggio pieno. Sarà un campionato tutto da giocare e solo in primavera potremo avere una idea più precisa di come potrebbero finire i play off. E’ un discorso che vale anche per Sabato. Andiamo a Foligno e le padrone di casa daranno tutto se stesse per ben figurare contro le Campionesse d’Italia. Non sarà affatto facile e bisognerà entrare in campo concentrate e con una grande voglia di vincere per poter portare a casa un risultato positivo”.

Renata Adamatti in queste prime due giornate ha preso in mano la squadra a suo di gol ed è in testa alla classifica delle migliori marcatrici: “Ci stiamo allenando bene, il gruppo si è ripresentato con lo stesso spirito dello scorso anno e questo è importante per continuare a fare bene. Ci alleniamo duro ogni giorno e cerchiamo di seguire sempre di più quello che ci chiede il mister. Già l’anno scorso mi è stato chiesto di fare un gioco un po’ diverso rispetto alle mie abitudini ma i risultati hanno detto che era un cambiamento che poteva aiutarci a vincere. Io do sempre tutta me stessa e con le mie compagne ci sproniamo sempre a dare il meglio. Poi la gente di Bitonto è meravigliosa. Per una atleta non si può chiedere di più”.

Ad arbitrare la partita saranno Francesco Saverio Mancuso, primo arbitro e Gennaro Cefalà secondo. Al cronometro Carlotta Filippi. L’appuntamento è al Palapaternesi di Foligno con calcio di inizio alle 21 e diretta streaming su FutsalTV.

