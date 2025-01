Futsal C1/M, Grimal Barletta: vittoria sofferta a Foggia

La Grimal Futsal Barletta conquista una preziosa vittoria per 3-4 contro il Cus Foggia, lasciandosi definitivamente alle spalle la delusione della Coppa Puglia. Un successo che arriva al termine di una partita combattuta, contro un avversario che, nonostante il quart’ultimo posto, ha dimostrato grande valore e potenziale.

La gara si accende immediatamente: dopo appena 12 secondi, Walter Divincenzo approfitta di un errore della difesa foggiana per sbloccare il risultato con un elegante tocco morbido. I padroni di casa, forti di un’ottima proprietà di palleggio, creano diverse difficoltà alla retroguardia biancorossa e trovano il pari con Salvatore Bruno, autore di una splendida azione personale e di un tiro imparabile per il portiere Dibenedetto.

Il Barletta non si lascia intimidire e torna in vantaggio con un contropiede fulmineo firmato da Dicorato su assist di Divincenzo, tra le proteste foggiane per un fallo non sanzionato all’inizio dell’azione. Tuttavia, il Cus agguanta nuovamente il pareggio a cinque secondi dall’intervallo, ancora con Bruno.

Nella ripresa, la Grimal riparte forte: Divincenzo segna il 2-3 con la complicità di una deviazione avversaria. Il Foggia, però, non molla e risponde con Lupoli, servito da uno scatenato Dominguez. La partita resta equilibrata, ma a dieci minuti dalla fine Vivaldo sfrutta un assist di Divincenzo per firmare il definitivo 3-4.

Nel finale, il Cus si riversa in avanti mettendo a dura prova la difesa barlettana, ma un super Dibenedetto salva il risultato con interventi decisivi. Da segnalare anche un triplo miracolo del portiere foggiano Tatulli su Divincenzo e Vivaldo.

Grazie a questa vittoria, la Grimal Futsal Barletta dimostra di non voler perdere terreno nella corsa al primato, confermandosi squadra cinica e determinata.

