Futsal A2/M Élite, Taranto travolge la Lazio e aggancia il secondo posto

La New Taranto Calcio a 5 apre il 2025 con una vittoria schiacciante, imponendosi per 7-2 sulla Lazio nell’ultima giornata del girone d’andata di Serie A2 Elite. Con questi tre punti, i rossoblù di Guarino chiudono il giro di boa virtualmente al secondo posto, a pari merito con Itria e Pescara.

Grandinetti subito decisivo

Il tecnico ionico schiera dal primo minuto il nuovo acquisto Grandinetti, affiancato da Lupinella, Bottiglione, Boutabouzi e Chimanguinho. Taranto parte forte e impone il ritmo di gioco, mettendo in difficoltà una Lazio ordinata ma poco incisiva. A sbloccare il match è proprio Grandinetti, servito da Boutabouzi dopo un recupero palla: destro preciso e 1-0. Poco dopo, De Risi firma il raddoppio con un diagonale perfetto.

Secondo tempo da spettacolo

Nella ripresa, Taranto continua a dominare. Bottiglione sigla il 3-0 con una splendida azione personale, prima che Chimanguinho, su lancio di Di Pietro, porti il punteggio sul 4-0. La Lazio accorcia con Pezzin, ma è una serata di grazia per i pugliesi: Chimanguinho realizza una doppietta, portando il punteggio sul 6-1, prima del sigillo finale di Lutta per il 7-2 definitivo.

Obiettivo Coppa Italia

Grazie a questo successo, Taranto raggiunge quota 22 punti e si posiziona al quarto posto in base alla classifica avulsa, valida per gli accoppiamenti della Coppa Italia. Il prossimo appuntamento sarà l’11 febbraio al PalaMazzola contro la Polisportiva Futura. Intanto, in campionato, i rossoblù torneranno in campo sabato 18 gennaio contro il Città di Melilli, pronti a regalare un’altra emozione ai propri tifosi.

