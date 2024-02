Futsal C1/M, Grimal Barletta: a Brindisi serve un risultato positivo

La 9a giornata di ritorno del campionato di Serie C1 riserva una trasferta complicata, ma non impossibile, per la Grimal Barletta. La Futsal Brindisi è il prossimo avversario di un Girone Unico che sta per volgere al termine. Al Palazzetto dello Sport “Leonardo Da Vinci”, i neroarancio dovranno necessariamente portare a casa un risultato positivo per la salvezza diretta. Match assolutamente non facile per i ragazzi di coach Vaccariello, reduci da un ottimo 3-3 con una squadra forte come Carovigno. Fondamentale per la Grimal non perdere punti a cinque giornate dal termine della stagione regolare.

