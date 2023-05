Futsal C1/M: Azzurri Conversano, Giliberti non è più il tecnico

Al termine di un’annata estenuante e dopo aver raggiunto l’obiettivo salvezza attraverso la coda dei playout, si separano le strade di Azzurri Conversano e mister Gianpiero Giliberti.

E’ il presidente Mino De Girolamo a spiegare le ragioni del divorzio: “Archiviata la stagione, ci siamo presi qualche giorno di pausa per ricaricare le batterie, ma anche per pianificare al meglio il futuro della squadra e, a seguito di un’attenda valutazione, d’accordo con lo stesso Giliberti abbiamo deciso di interrompere il rapporto di collaborazione per quanto riguarda la guida tecnica della prima squadra”.

”Si tratta di una scelta sicuramente sofferta perché non smetterò mai di essere grato a Gianpiero per l’impegno, la voglia e la perseveranza che mette nel suo lavoro quotidiano. Ne approfitto per augurargli il meglio per il suo futuro, anche se non ho dubbi sul fatto che saprà farsi valere in qualsiasi contesto in cui avrà l’opportunità di lavorare”, conclude il presidente De Girolamo.

Tanti ringraziamenti anche da parte del tecnico di origini putignanesi: “La mia avventura agli Azzurri Conversano termina qui, di comune accordo con la società abbiamo deciso di non proseguire questo percorso insieme. Ci tenevo a ringraziare in primis i vertici societari e i dirigenti, il mio staff per il continuo supporto e la massima professionalità dimostrata fino all’ultimo allenamento della stagione, e la squadra”.

“E’ stato un anno intenso in cui abbiamo lavorato tanto e siamo cresciuti molto come squadra e come gruppo, un gruppo composto da ragazzi eccezionali che si sono messi in gioco sin da subito. Purtroppo abbiamo avuti alti e bassi causati da una serie di circostanze, ma la cosa che mi rende più orgoglioso è che la squadra non si è mai abbattuta anche nei momenti più difficili, dando il massimo fino alla fine. Infine rigrazio il pubblico del Pineta per il calore e la passione che hanno mostrato alla squadra. Sono stati l’uomo in più che ci ha permesso di raggiungere la tanto agognata salvezza”, conclude l’ormai ex tecnico Giliberti.

