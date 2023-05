Boxe: Trofeo Masseria Ruina, 6a edizione in tre puntate

Ben tre giorni di pugilato soddisferanno i fedeli appassionati di boxe in masseria, l’appuntamento che ogni anno la Quero-Chiloiro si dà con il suo vicepresidente Goffredo Santovito, che apre le porte del suo casale in contrada a Faggiano per far divertire atleti e amici in un sano contesto di sportività.

Una tradizione ormai presente dal 2017 arrivata alla sesta edizione che, nel corso delle precedenti, ha premiato diversi pugili tarantini talentuosi: da Emanuele Pepe, vincitore della prima edizione, a Giovanni ‘Nino’ Rossetti, vincitore delle edizioni 2018 e 2019 poco prima del suo debutto nel professionismo poi ricco di successi e titoli importanti vinti e ancora da vincere; dopo un solo anno di pausa a causa dell’emergenza covid, si sono aggiudicati il trofeo Ivan Gimmi nel 2021 e Alessandro Donvito nel 2022.

Sono davvero numerosi gli atleti che parteciperanno a questa sesta edizione per entrare nell’albo d’oro del Trofeo Masseria Ruina, contendendoselo nelle tre ricche giornate con tre programmi diversi.

In quella di venerdì 12 maggio ci saranno gare tra società pugliesi e tarantine, sabato 13 maggio la Quero-Chiloiro che sfiderà Abruzzo e Calabria, mentre domenica 14 maggio i tarantini se la vedranno soltanto con i calabresi; il primo gong sarà alle ore 16.30 a ingresso libero con match dilettantistici AOB maschili e femminili, introdotti ogni giorno da gare giovanili di sparring-io.

Spazio ai giovani in particolare domenica mattina, con la V tappa del criterium giovanile regionale, valevole come qualificazione alla Coppa Italia giovanile di giusto. I baby atleti tarantini affronteranno pugilini pugliesi dopo aver già raggiunto ottimi traguardi nella IV tappa tenutasi domenica 7 maggio a Canosa, in cui si sono così classificati: terzo posto per i canguri Stefano Bellucco e Samirah Magno, primo posto per gli allievi George Caforio e Giovanni Ungaro, secondo posto per gli allievi Cristopher Spagnuolo e Simone Intermite, e bella prestazione per la coppia di allievi Andrea Battafarano e Amalia Dulcianu.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp