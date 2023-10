Futsal C/F: parte la nuova stagione del Real Statte, tutte le novità

Sono 7 le squadre che comporranno la prossima Serie C di futsal femminile pugliese. Assieme al Real Statte ci saranno Aradeo, Bitetto, Leverano, Bitonto, New Team Noci e Sportivamente Amici. Proprio quest’ultima, squadra di Polignano a Mare, sarà affrontata al debutto dalle rossoblu.

Nasce, dunque, il campionato regionale che assegnerà, alla vincitrice, la promozione nella prossima Serie B nazionale. L’obiettivo del Real Statte è quello di farsi trovare pronti sin dalla prima giornata. “Stiamo lavorando su un gruppo totalmente nuovo – spiega Tony Marzella, tecnico rossoblu -. Siamo felici di iniziare il campionato, vogliamo divertirci. ma soprattutto trasmettere a tutto il gruppo quelli che sono i capisaldi del nostro lavoro ormai trentennale. Sulle avversarie in campionato ci sarà tempo per valutarle. È importante, al momento, restare concentrati sul lavoro preliminare che ci permetterà di affrontare al meglio tutte le gare che disputeremo”.

La stagione per le rossoblu inizierà lunedì 9 ottobre, alle 21 al PalaCurtivecchi di Montemesola. Di seguito gli impegni stagionali delle ioniche, che potranno subire variazioni.

9 ottobre Real Statte vs Sportivamente Amici (campionato)

15 Ottobre Real Statte vs Bitetto (coppa Puglia)

22 ottobre Black White Leverano vs Real Statte (coppa Puglia)

29 ottobre riposo (campionato)

5 novembre riposo (coppa Puglia)

12 novembre New Team Noci vs Real Statte (coppa Puglia)

19 novembre Sportivamente Amici vs Real Statte (coppa Puglia)

26 novembre Aradeo vs Real Statte (campionato)

3 dicembre Real Statte vs Futura Bitonto (coppa Puglia)

10 dicembre Aradeo vs Real Statte (coppa Puglia)

17 dicembre Real Statte vs Bitetto (campionato)

4 gennaio 2024 Sportivamente Amici vs Real Statte (campionato)

7 Gennaio Black White Leverano vs Real Statte (campionato)

21 gennaio Real Statte vs New Team Noci (campionato)

28 gennaio Futura Bitonto vs Real Statte (campionato)

11 febbraio riposo (campionato)

18 febbraio Real Statte vs Aradeo (campionato)

25 febbraio Bitetto vs Real Statte (campionato)

3 marzo Real Statte vs Black White Leverano (campionato)

10 marzo New Team Noci vs Real Statte (campionato)

17 marzo Real Statte vs Futura Bitonto (campionato)

Novità anche per quel che riguarda lo staff tecnico e dirigenziale del Real Statte: ci sono alcune figure nuove, ma anche dei ritorni. Al fianco di Tony Marzella, panchina d’argento come miglior allenatore nella stagione 2019/2020 oltre a essere il tecnico più titolato d’Italia, ci sarà Concetta Labonia, ex calciatrice e allenatrice del settore giovanile stattese.

Entra nello staff Maurizio Miola come allenatore dei portieri, grande esperienza dirigenziale e tecnica nel futsal regionale pugliese. Confermato Vito Mola come direttore generale e Pino Cito come direttore sportivo. In panchina siederanno anche il professor Antonio Giunto, preparatore atletico, e Celeste Marzella, fisioterapista.

Nutrita la schiera dei dirigenti: agli storici Angelo Axo, Paolo Marseglia, Mimmo Capodiferro si uniscono Cosimo Stallo, Luca Villani e Nunzio Coro, tutti con esperienza maturata nel settore giovanile stattese delle passate annate. Per quanto concerne il lavoro dell’ufficio stampa, al fianco di Francesco Friuli viene ufficializzata la presenza di Tullio Luccarelli che curerà anche l’aspetti dei social e dei contributi audio video. Novità della stagione il nuovo sito. Su www.realstatte.it si potranno trovare tutte le curiosità e le notizie del Real Statte e della storia del futsal italiano a tinte rosso e blu.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp