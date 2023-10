Futsal: Coppa Divisione, Bernalda vince il girone e passa il turno

Prova pragmatica e di carattere dei giovani di Volpini che sbancano il PalaWojtyla di Martina Franca piegando l’Itria al culmine di una partita gagliarda e senza esclusione di colpi. Laurenzana e compagni conducono il match già nel primo tempo e nella ripresa mettono la sfreccia staccando il biglietto per il turno successivo dopo la vittoria nel proprio girone. A segno per i rossoblu Eletto (autore di una doppietta) Laurenzana e D’Onofrio.

Cronaca. Il tecnico Volpini parte con il seguente quintetto iniziale: Brescia, Laurenzana, Sali, D’Onofrio, Castano. Risponde l’Itria con: Palazzo, Miuli, Malagnino, Rosato, Semerano

Il Bernalda parte forte e dopo pochi minuti sfiora il vantaggio con D’onofrio che, da buona posizione, calcia di poco al lato. Risponde l’Itria con una punizione di Semeraro respinta sulla linea da un avversario mentre, poco dopo, Rosato sfrutta una leggerezza difensiva di Sali per impegnare il portiere Brescia che si rifugia in corner. Proprio sul seguente angolo lo stesso Rosato chiama alla respinta l’estremo lucano.

Reagisce il Bernalda con il diagonale di Carella, il portiere Palazzo ribatte. E’ il preludio al vantaggio degli ospiti al culmine di una bella trama di gioco: Laurenzana la mette la centro per la mezza girata di Eletto che insacca di giustezza ingannando Palazzo per lo 0-1. L’Itria prova a rimettersi in carreggiata: Moggia dalla distanza trova pronto Brescia alla respinta con i piedi mentre, pochi istanti più tardi, l’estremo bernaldese sventa le iniziative di Rosato e Semerano.

Con il passare dei minuti i padroni di casa conquistano terreno mentre il Bernalda cerca la sortita in contropiede. I pugliesi agguantano il pari al 4’: la staffilata di Semerano colpisce l’incrocio dei pali, sulla respinta è lesto Miuli a controllare la sfera e insaccare 1-1. Il Bernalda riprende a macinare gioco confezionando due occasioni da rete con Carella e D’Onofrio, in entrambe le circostanze Palazzo è abile a sventare i pericoli. Dall’altra parte Semeraro scalda le mani a Brescia.

A inizio ripresa subito pericoloso l’Itria con Rosato ma Brescia è abile a sbarrarli la strada. Il portiere lucano è nuovamente protagonista con due strepitosi interventi su Semeraro prima e successivamente su Miuli. La reazione bernaldese si concretizza con due tiri dalla distanza di Sali ma Palazzo compie due interventi prodigiosi. Sul fronte opposto Rosato ci prova dalla lunga distanza, Brescia respinge. Poco dopo i lucani approfittano di una disattenzione difensiva avversaria con Elettro che si ritrova tutto solo davanti a Palazzo abile a chiudere lo specchio della porta.

Il Bernalda passa nuovamente in vantaggio: sugli sviluppi di un corner la staffilata di Laurenzana viene deviata da Eletto che inganna Palazzo per 1-2. L’Itria reagisce immediatamente: Semeraro dal fondo la mette in mezzo per Gianfrate, il quale a porta sguarnita calcia al lato. I locali si riversano in avanti chiamando in causa Brescia in un paio di circostanze. Al 17’ i ragazzi di Volpini incanalano definitivamente il match: Laurenzana approfitta di un errato disimpegno della difesa pugliese per intercettare la palla e mettere in rete 1-3. L’Itria si gioca la carta del 5 di movimento (Gianfrate) ma sono ancora gli ospiti a passare quasi sul suono della sirena finale con il tiro da distanza siderale di D’Onofrio per 1-4 finale.

ITRIA: 1) Palazzo, 5) Miuli, 7) Malagnino, 8) Moggia,10) Rosato, 11) Prats, 12) Fanelli, 13) Semeraro, 14) Gianfrate, 18)Laddomada, 22) Gianfrate, 44) Rosato.

BERNALDA FUTSAL: 2) Digiorgio, 4) Laurenzana, 5) Sali, 6)Eletto, 7) D’Onofrio, 8) Grieco, 9) Carella, 11) Scarnato, 21) Marzano, 23) Lovecchio, 24) Brescia. All. Volpini

Arbitri: 1^ Fiorentino Agostino, 2^Traetta Tommaso; cronometrista: Jacopo Giannelli

Ammoniti: Eletto (B), Scarnato (B), Sali (B)

Marcatori: 8:55’ p.t. Eletto (B), 13:45’ p.t. Miuli (I), 10:35 s.t. Eletto (B), 16:38’ s.t. Laurenzana (B), 19:55 D’Onofrio (B)

