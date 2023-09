Futsal B/M: Latiano ingaggia Gabriel Martin, un argentino vincente

Continua a lavorare il Football Latiano in vista della nuovo campionato che avrà inizio nel mese di ottobre. C’è intanto una novità nel team rossoblù: è arrivato Gabriele Martin, che nelle ultime due stagioni ha giocato e vinto tanto.

Nella New Team Lignano, in C1, ha trionfato in campionato, Coppa Italia di categoria conquistando la Serie B nazionale. Successivamente, esperienze in B con lo United Pomezia e in A2 alla Fenice Venezia Mestre con cui ha conquistato la promozione in A2 Elite. Un vero e proprio colpo a sorpresa della società, che aumenta ancor di più le scelte a disposizione del tecnico Giordano Marelli.

“Ho scelto questa piazza per la grande organizzazione e serietà del club – commenta Martin -. Sarà una stagione intensa e difficile, ci prepareremo al meglio per non farci trovare impreparati. È con l’aiuto e la passione dei nostri tifosi sono sicuro che disputeremo un ottimo campionato”.

Intanto, la squadra continua la preparazione. “Stiamo migliorando la condizione, ma c’è ancora tanto da lavorare – sottolinea il tecnico Marelli -. Abbiamo completato l’organico con l’arrivo dell’argentino Penacorviera e del pivot brasiliano Moreira. Mancano 20 giorni alla prima gara di campionato, ci faremo trovare pronti”.

Nell’ultimo weekend si è giocata anche la Coppa Divisione con una modalità differente rispetto agli anni passati per l’impiego delle formazioni under 23 nella competizione. Per la cronaca, la New Taranto si è imposta col punteggio di 11-5: le 5 reti del Football Latiano, allenato per l’occasione da Nico Giaquinto, sono state realizzate da Molfetta e Caggiano, entrambi autori di una doppietta, e Zucchero. Infine, Jonathan Gastaldi non farà più parte della rosa.

