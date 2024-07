Futsal B/M, Bernalda: Marcio Volpini confermato in panchina

Ricomincia la stagione calcistica a Bernalda con una notizia fondamentale: la riconferma del tecnico Marcio Volpini, ormai considerato un patrimonio della città lucana. L’accordo per la nuova annata sportiva è stato raggiunto rapidamente, come sottolinea lo stesso Volpini: “Abbiamo trovato subito l’accordo, non sono servite molte parole per trovare l’intesa con il presidente Plati per la nuova stagione. Non ci sono stati problemi, l’accordo è stato veloce”.

Parlando del futsal mercato e del futuro della squadra, Volpini non ha dubbi: “Non credo arriveranno nuovi elementi al momento. Avremo una riconferma in blocco dei calciatori della passata stagione e agevoleremo la crescita dei giovani della cantera bernaldese, sempre più affidabili. Loro possono dare continuità al progetto. Le riconferme sono importantissime per ricominciare questo percorso, per l’attaccamento dimostrato, la mentalità acquisita e il carattere mostrato dai nostri ragazzi. Possedere un’ossatura consolidata permette di progettare il futuro”.

Il tecnico ha espresso soddisfazione per i risultati della stagione passata, soprattutto per la crescita del gruppo sotto il profilo caratteriale e l’attaccamento alla maglia. “Il gruppo è stato resiliente, questo è l’aspetto fondamentale. Il raggiungimento dei play off con la nostra rimonta finale è stata una grande soddisfazione per tutti noi e da questo dobbiamo ripartire”.

Volpini ha tracciato le linee guida e gli obiettivi per la prossima stagione: “La riconferma dell’ossatura della passata stagione è fondamentale. Ripartiremo con lo stesso spirito con cui abbiamo terminato lo scorso anno. I ragazzi stanno crescendo, sono vogliosi e affamati. Non deve mancare umiltà, lavoro e sacrificio”.

