Futsal B/F, WFC Grottaglie riparte con Linzalone tra i pali

Altra riconferma in casa biancoazzurra. quella dell’estremo difensore Roberta Linzalone che fissa gli obiettivi per la prossima stagione: “E’ rimasto l’amaro in bocca per aver terminato lo scorso campionato in maniera inaspettata considerando la posizione a fine girone di andata. Mi auguro di ripartire dalla determinazione finale”.

Gli obiettivi

“Quello personale è sempre il divertimento mischiato al lavoro sul campo. Penso che non ci sia mix migliore per portare a termine una buona stagione”, ha dichiarato Linzalone.

Il campionato

Riguardo al prossimo torneo, Linzalone ha sottolineato: “Ancora non sono stati presentati tutti gli organici, perciò per il momento pensiamo solo a costruire la nostra”.

Margarito

Linzalone ha poi commentato la collaborazione con Valentina Margarito: “Sono sicura ci divertiremo così come è già avvenuto in passato. Sarà una situazione diversa, ma faremo in modo di viverla a pieno. Vederla in una nuova veste mi destabilizza: ci vorrà tempo, come in tutte le situazioni di vita”.

Messaggio ai Tifosi

Infine, un messaggio ai tifosi: “Valentina è un motivo in più per seguirci, chi se lo sarebbe mai aspettato?”. Con queste parole, Roberta Linzalone esprime la sua determinazione e il suo entusiasmo per la prossima stagione, promettendo impegno e divertimento sia per la squadra che per i tifosi.

