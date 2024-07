Futsal B/M, Castellana riesce a trattenere Mario Chiantera

Sarà ancora tinto di biancoblu il futuro di Mario Chiantera. Il matrimonio tra il pivot di Polignano a Mare e il Castellana C5 proseguirà anche nella prossima stagione, anche per merito del lavoro certosino del direttore sportivo Vito Cisternino che ha saputo trovare la giusta quadra per riconsegnare a mister Andrea Rotondo il suo bomber.

“Ho ricevuto tante proposte durante le ultime settimane – ha dichiarato Chiantera a poche ore dalla firma –, ma Castellana è sempre stata la mia prima scelta. Spero che la prossima possa essere una stagione ricca di soddisfazioni come quella passata anche se siamo tutti consapevoli che confermarsi è sempre molto difficile considerando anche che al momento non sappiamo quale campionato disputeremo”.

Fondamentale nella sua scelta è stato sicuramente mister Rotondo: “Sono ormai diversi anni che lavoro con lui. È l’allenatore che ha creduto in me quando ero uno sconosciuto, che mi ha formato e valorizzato sin dal nostro primo incontro e credo anche che adesso possa essere l’allenatore giusto per farmi crescere ulteriormente”.

Nella passata stagione Chiantera è anche stato il top scorer del Castellana risultando decisivo in diverse situazioni: “Il merito di un gol va sempre condiviso con i compagni. A me piace segnare ed essere il finalizzatore della squadra, ma è importante anche chi serve un assist o chi fa partire l’azione. L’anno scorso abbiamo dimostrato di essere un gran bel gruppo e siamo pronti a farlo anche nella prossima annata”.

Dopo le esperienze con Polignano, Conversano e Noci, Chiantera (nella foto Soverato Futsal), quindi, è pronto per la seconda stagione consecutiva con il Castellana: “L’impatto con l’ambiente è stato ottimo. Appena arrivato qui l’anno scorso ho subito avvertito piena fiducia nei miei confronti e questo è un aspetto fondamentale per qualsiasi sportivo. Sicuramente è stato un fattore che ha influito nella mia scelta al pari della voglia di riprendere un lavoro forse lasciato a metà, al di là della categoria che andremo ad affrontare”.

