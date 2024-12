Futsal B/M, Bernalda ferma la Diaz Bisceglie: pari al PalaCampagna

Il Bernalda Futsal sfodera una prestazione solida e brillante bloccando sul 3-3 la Diaz Bisceglie, una delle favorite per la promozione. Nonostante il rammarico per il mancato successo, i rossoblù si confermano avversari ostici, mostrando grande carattere e qualità.

Primo tempo perfetto per i lucani

I padroni di casa partono forte e passano in vantaggio al 2’ con Grossi, autore di un gran destro da posizione defilata. Al 9’ Gallitelli firma il raddoppio su punizione magistrale. La Diaz prova a reagire con Rappa e De Cillis, ma trova sulla sua strada uno Zito in grande giornata. Si va al riposo sul 2-0 per i locali, che sfiorano più volte il terzo gol.

Rimonta Bisceglie nella ripresa

Nel secondo tempo, il Bisceglie aumenta la pressione. De Cillis accorcia le distanze al 13’, ma il Bernalda ristabilisce il doppio vantaggio al 14’ con Carella, abile a finalizzare un assist di Gallitelli. La Diaz non molla e, al 15’, segna ancora con De Cillis, autore di una gran giocata. Il pareggio arriva al 18’ grazie a una sfortunata deviazione di Fusco su un tiro di Dell’Olio.

Fusco, tra sfortuna e solidità

Nonostante l’autorete, Davide Fusco si distingue per una prova di alto livello, donando sicurezza alla retroguardia bernaldese e risultando il migliore in campo per i suoi.

Bernalda-Diaz Bisceglie 3-3

Marcatori: 2’ p.t. Grossi (B), 9’ p.t. Gallitelli (B), 13’ s.t. De Cillis (D), 14’ s.t. Carella (B), 15’ s.t. De Cillis (D), 18’ s.t. aut. Fusco (B).

Bernalda Futsal: Zito, Marciuliano, Sali, Eletto, Iannuziello, Carella, Gallitelli, Grossi, Sarli, Fusco, Benedetto. All. Volpini.

Diaz Bisceglie: Di Ciaula, Dell’Olio, Pedone, Tarantino, De Cillis, Rappa, Cosmai, Papagni, Leonetti, Binetti, Favaro, Sasso. All. Di Chiano.

Arbitri: Cipolla (Cosenza), Micino (Cosenza); cronometrista: Carella (Matera).

Ammoniti: De Cillis (D), Fusco (B).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author