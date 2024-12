Futsal A2/M, Audace Monopoli: poker al Soverato vale il secondo posto

La Kredias Audace Monopoli chiude in bellezza il 2024 con una sontuosa vittoria per 4-2 contro il Soverato, ex capolista del campionato. Una prestazione di alto livello per i gialloblù, che dominano il primo tempo e gestiscono con maturità nella ripresa nonostante un calo di ritmo. Grande esordio per il neoarrivato Rodrigo, autore di un gol spettacolare.

La partita. L’Audace parte fortissimo: dopo appena un minuto Ferri sfiora il vantaggio, ma pochi secondi dopo Console firma l’1-0 con un tocco di tacco su un tiro dalla distanza. La reazione del Soverato non si fa attendere e al 4’ Martinez sigla l’1-1 con un tocco fortunato sotto porta. Il ritmo è incandescente, e al 9’ i gialloblù tornano avanti con Cristofaro, bravo a ribadire in rete una conclusione di Rodrigo che aveva colpito entrambi i pali.

Al 15’, il protagonista è proprio Rodrigo: dopo uno splendido uno-due con Ferri, il nuovo acquisto insacca con un rasoterra imprendibile. Al 17’ è Caramia a salire in cattedra, respingendo una punizione velenosa di Juninho. Il primo tempo si chiude sul 3-1 per l’Audace, tra gli applausi del pubblico.

Secondo tempo. Nella ripresa, Ferri sfiora il poker, ma Scerbo tiene a galla gli ospiti. Il Soverato resta in dieci uomini al 4’ per il doppio giallo a Monterosso, ma non si arrende e prova a riaprire il match con il portiere di movimento. Al 17’ Gonzalez colpisce il palo, e pochi minuti dopo Martinez accorcia le distanze portando il punteggio sul 3-2.

Nel finale, l’Audace soffre ma regge l’urto e, a venti secondi dalla fine, Leggiero chiude i conti con un gran lancio dalla propria area che termina in rete per il definitivo 4-2.

Classifica e prossimo impegno. Davanti a oltre 500 spettatori, l’Audace scavalca il Soverato e conquista il secondo posto in classifica, alle spalle del Bitonto. Ora qualche giorno di pausa prima del derby contro il Sammichele, valido per l’ultima giornata del girone di andata.

KREDIAS AUDACE MONOPOLI – SOVERATO FUTSAL 4-2 (3-1 p.t.)

RETI: 1’04’’ Console, 9’23’’ Cristofaro, 15’31’’ Rodrigo, 19’38’’st Leggiero(M); 4’09’’ e 17’45’’st Martinez(S).

KREDIAS AUDACE MONOPOLI: Caramia; Tauro, Leggiero, Gonzalez, Cascione G., Rodrigo, Satalino, Console C., Ferri, Cascione, Cristofaro, Grimaldi. All.: Giacovazzo

SOVERATO FUTSAL: Scerbo; Abate, Savio, Monterosso, Alì, Pisano, Scigliano, Juninho, Martinez, Primerano, Marrazzo; Valia. All.: Barbagallo.

Arbitri: Federica Grasso della sezione di Caserta e Fortunato Zangara della sezione di Roma 2. Cronometrista: Diego Ramires della sezione di Lecce.

Ammoniti: Rodrigo (A); Savio (S). Espulsi: 4’st Monterosso (S).

Note: Falli p.t. 1-2; s.t. 3-5. Divisa viola per l’Audace, biancorossa per il Soverato. Spettatori circa 500.

