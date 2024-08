Futsal B/M, Bernalda: Daniele Eletto, ‘Ho voglia di mettermi alla prova’

Un giovane-veterano cresciuto nella “cantera” bernaldese, Daniele Eletto è pronto per una nuova stagione in maglia rossoblu, la sua riconferma è stata una sorta di formalità come spiega ai nostri microfoni: “L’incontro con il presidente Plati è durato pochissimo, ero già cosciente di cosa volevo, aspettavo solo una sua chiamata per la riconferma e così è stato…Sono contentissimo”.

Il laterale lucano fa un tutto nel recente passato tracciando il bilancio della sua esperienza nella scorsa stagione: “Per me è stata un’annata all’insegna della crescita, essendo il primo anno disputato interamente nel futsal. È stato una stagione straordinaria dove sono cresciuto sia caratterialmente che tatticamente. Ho cercato allenamento dopo allenamento di ritagliarmi il mio spazio e il minutaggio in partita grazie al mister Volpini che mi ha premiato”.

Lecito attendere un’ulteriore e graduale crescita nella stagione che verrà. A tale riguardo Daniele afferma: “Spero di dare una mano alla causa del Bernalda e puntare con la squadra sui risultati. Ho una gran voglia di mettermi alla prova perché per me il calcio a 5 è subentrato da qualche anno visto che ho sempre giocato a 11 ma sono pronto più che mai a dare manforte ai ragazzi e a mister Volpini”.

Il Bernalda Futsal dall’organico rodato guarda con fiducia alla nuova stagione, stesse sensazioni condivise da Eletto che indica uno dei suoi punti di riferimento in squadra: “Sono molto contento di condividere lo spogliatoio con la maggior parte dei ragazzi della scorsa stagione. Siamo una squadra molto giovane ma a mio avviso diremo la nostra e ci toglieremo parecchie soddisfazioni. Sono molto contento del ritorno di Davide Fusco, sicuramente ci darà una grossa mano. Personalmente cercherò di apprendere qualcosa da lui perché è un giocatore che ammiro molto”.

Il finale è dedicato agli obiettivi del team di mister Volpini:” Ci toglieremo parecchie soddisfazioni, cercheremo di riprendere dove abbiamo concluso l’anno scorso e di fare di meglio come sempre. Il girone è tosto ma noi diremo la nostra e sicuramente non ci faremo trovare impreparati”.

