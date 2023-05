Futsal: Audace Monopoli, U19 alla fase nazionale scudetto

La Kredias Audace Monopoli vince in casa del Volare Polignano nella finale del girone T per 4-3 e accede alla seconda fase scudetto! Dopo aver chiuso il primo tempo sul 2-2 con le reti dei fratelli Cascione, nella ripresa i ragazzi di mister Cardone ribaltano la situazione con le reti di Vito Cascione e di Gigantelli, per poi subire il 4-3 nel finale. Una straordinaria prestazione di gruppo oltre a quella di capitan Chiarella vera e propria saracinesca! Adesso testa alla sfida della seconda fase contro una tra Olimpus Roma e Lazio!

