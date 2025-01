Futsal A2/M Élite: New Taranto, contro la Lazio si conclude il girone d’andata

Dopo la pausa natalizia, la New Taranto si prepara a inaugurare il nuovo anno con una sfida cruciale al PalaMazzola. Domani pomeriggio, alle ore 15, la squadra di mister Guarino ospiterà la Lazio C5 per il match che segna il giro di boa del campionato di Serie A2 Élite. L’ingresso sarà gratuito, e l’evento prevede anche la presenza di numerosi bambini per celebrare l’arrivo della Befana in chiave rossoblù.

Obiettivi e voglia di riscatto

Reduce dalla sconfitta per 3-1 contro i Bulldog Capurso nell’ultima giornata, la formazione tarantina – attualmente terza in classifica con 19 punti – cerca il riscatto. Mister Guarino potrà contare sul nuovo acquisto Guido Leonardo Grandinetti, tesserato in tempi record: il classe 1994, abile nell’adattarsi a più ruoli, sarà immediatamente disponibile per la sfida, un rinforzo importante viste le squalifiche di Lopes e Rosato.

La New Taranto non vince da tre turni, ma punta a interrompere il digiuno sfruttando il supporto dei tifosi e il calore del PalaMazzola. “Sarà una partita importantissima per il campionato – ha dichiarato Leandro Chimanguinho, uno dei giocatori più esperti della squadra –. Siamo chiamati a vincere, dobbiamo imporre il nostro ritmo e dare un segnale dopo la sconfitta con il Capurso. Una vittoria ci consentirebbe di mantenere il terzo posto e di avvicinarci all’obiettivo Coppa Italia”.

La sfida contro i biancocelesti

La Lazio C5 arriva a Taranto con 17 punti in classifica, frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, ed è al sesto posto nel girone B. La squadra capitolina, che celebra i 125 anni della propria polisportiva, non potrà contare sullo squalificato Gedson, ma resta un avversario temibile in un confronto che si preannuncia come uno scontro diretto per il podio.

Le parole di Chimanguinho e il bilancio di metà stagione

Il brasiliano Chimanguinho, tracciando un bilancio di metà stagione, si è detto ottimista: “Siamo tra le prime quattro, ma possiamo dare molto di più. Questa seconda parte del campionato sarà fondamentale per raggiungere i nostri obiettivi e migliorare ulteriormente”. Sull’arrivo di Grandinetti, ha aggiunto: “È un grande rinforzo, con la sua grinta e il suo tiro potrà darci un contributo importante. Entro due settimane sarà perfettamente integrato”.

Dettagli del match

La partita sarà diretta dagli arbitri Paolo Lorenzo Galanti di Pescara e Giuseppe Lamorgese di Palermo, con Giuseppe Squicciarini di Bari come cronometrista. Il calcio d’inizio è fissato alle 15, e l’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.

