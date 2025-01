Fasano, Agovino: “La sfida con il Manfredonia vale 6 punti”

In vista del primo match interno del 2025, il tecnico del Fasano, Massimo Agovino, ha presentato così la sfida al Manfredonia, in programma domenica alle 15:

“La sfortunata gara contro la Fidelis è alle spalle ed ora dobbiamo guardare avanti

fiduciosi, viste anche le nostre ultime buone prestazioni. Affronteremo una squadra in salute alla quale bisogna stare attenti, pertanto dobbiamo fare una partita intelligente tatticamente e vincerla, senza avere fretta ma con l’obiettivo ben chiaro. È una sfida che vale 6 punti e fare bottino pieno, magari in concomitanza con risultati favorevoli sugli altri campi, potrebbe aprirci scenari diversi. Importante sarà anche l’apporto dei nostri sostenitori, che anche ad Andria in tantissimi si sono fatti sentire dandoci una grande mano, nonostante il risultato avverso”.

