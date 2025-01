Empoli, D’Aversa: ‘Con il Lecce scontro diretto delicato’

“Quella di domani (sabato 11 gennaio, ndr) è una partita delicata, uno scontro diretto. Dovremo mettere tutte le energie per ottenere un risultato positivo davanti ai nostri tifosi”. Con queste parole, Roberto D’Aversa, tecnico dell’Empoli, ha presentato la sfida con il Lecce, valida per la ventesima giornata di Serie A, in programma sabato 11 gennaio alle 15.00 al Carlo Castellani Computer Gross Arena.

La sfida contro il Lecce

D’Aversa ha sottolineato l’importanza della partita per il cammino dell’Empoli: “Il nostro pensiero è rivolto esclusivamente al match con il Lecce, che con il cambio di allenatore ha migliorato molti aspetti e non è più la squadra affrontata all’andata, anche se non è cambiata completamente. Abbiamo la determinazione necessaria per conquistare tre punti fondamentali in questa sfida diretta”.

“Serve personalità”

L’allenatore ha poi parlato delle aspettative sul piano del gioco: “Voglio vedere personalità e determinazione mostrate nella gara con il Venezia. Nonostante fossimo in svantaggio, abbiamo reagito e concluso nella loro metà campo. La squadra ha dimostrato maturità anche in un momento difficile”.

Emergenza infortuni

D’Aversa non ha nascosto le difficoltà legate agli infortuni: “Siamo in emergenza numerica da quasi tutto il girone d’andata, ma i ragazzi stanno facendo uno sforzo straordinario. Nonostante le difficoltà, lavoriamo per migliorare e puntiamo a confermare i risultati ottenuti nella prima parte della stagione”.

Il caso Fazzini

Sul mercato, il tecnico ha affrontato la questione legata a Jacopo Fazzini: “Sono dinamiche normali nel calcio di oggi. Fazzini si è allenato con noi ed è tra i convocati. Valuteremo il minutaggio, ma l’ho visto tranquillo e pronto”.

L’Empoli si prepara dunque a un match cruciale, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica e iniziare il girone di ritorno con il piede giusto.

