Pallanuoto: Taranto torna in Serie C con la Mediterraneo Sport

Dopo anni di assenza, Taranto torna protagonista in un campionato nazionale di pallanuoto. La Mediterraneo Sport Taranto è pronta a disputare la Serie C, un traguardo raggiunto grazie all’impegno della società e alla passione di atleti e tecnici. Non solo la prima squadra: la stagione 2025 segna anche la partecipazione a tutti i campionati giovanili, puntando sui giovani come arma segreta per il futuro.

La presentazione ufficiale degli impegni si è tenuta questa mattina nella palestra della Mediterraneo Sport, alla presenza dei tecnici Sandro Sabato (prima squadra) e Renato Semeraro (settore giovanile), del direttore sportivo Massimo Donadei e dell’assessore comunale allo Sport, Gianni Azzaro.

L’obiettivo: mantenere la categoria

La Serie C di pallanuoto, composta da otto gironi per un totale di 76 squadre, vede Taranto inserita nel girone 7, quello campano, insieme a squadre di grande esperienza come Napoli Nuoto, SC Salerno e Waterpolo Bari. Il debutto stagionale è fissato per domani pomeriggio in trasferta contro Napoli Nuoto, mentre la prima partita casalinga si terrà sabato 18 gennaio alle 15 contro Swim Academy.

“La salvezza è il nostro obiettivo – ha dichiarato il tecnico Sandro Sabato – ma affrontiamo il campionato con prospettive di crescita. Il progetto è partito lo scorso anno con un gruppo di giovani che abbiamo portato in Serie C. Ora vogliamo consolidare la categoria, gettando le basi per un futuro ambizioso. Puntiamo al 2026, anno dei Giochi del Mediterraneo, quando nuovi impianti potranno dare ulteriore slancio al movimento locale”.

La squadra è composta principalmente da atleti under 16, un approccio che vuole trasformare la Serie C in un banco di prova per la crescita tecnica e sportiva dei ragazzi.

Giovani di talento, il futuro della Mediterraneo

Il settore giovanile della Mediterraneo Sport è un fiore all’occhiello: l’under 14 ha vinto per due anni consecutivi i campionati regionali, partecipando alle fasi finali nazionali, mentre sei atleti hanno recentemente rappresentato la Puglia al Trofeo delle Regioni di Ostia. Per il 2025, la società parteciperà ai campionati under 12, 14, 16 e 18.

“Abbiamo un gruppo motivato e in crescita – ha spiegato Renato Semeraro – pronto a dare un contributo significativo alla prima squadra. Crediamo nei giovani e investiamo su di loro con grande impegno”.

Sostegno alla squadra: un orgoglio cittadino

La Mediterraneo Sport ha superato le difficoltà degli ultimi anni, compresa la pandemia, grazie a un lavoro costante. “Siamo pronti ad affrontare una stagione intensa – ha dichiarato il direttore sportivo Massimo Donadei – e invitiamo i tarantini a sostenere la squadra. Le partite si giocheranno il sabato pomeriggio nella piscina di via Bruno, con ingresso libero. Ringrazio la proprietà, il Gruppo Cassalia, per l’impegno profuso nel garantire ai ragazzi la possibilità di praticare sport a livello agonistico”.

L’assessore Gianni Azzaro ha espresso il proprio incoraggiamento alla squadra: “È un motivo di orgoglio per la città avere una compagine in un campionato nazionale. Investire sui giovani non è una debolezza, ma un valore aggiunto”.

La Mediterraneo Sport Taranto è pronta a rappresentare la città, con l’ambizione di crescere e consolidarsi nel panorama della pallanuoto italiana.

