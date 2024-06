Futsal A2/M, Audace Monopoli: arrivano le prime conferme

Francesco Caramia, capitano e portiere martinese, è il primo giocatore ufficialmente confermato dall’Audace Monopoli per la prossima stagione di Serie A2 2024/25. Caramia vestirà i colori gialloblu per la quinta volta nella sua carriera, costellata di successi e soddisfazioni, inclusi i doppi salti di categoria dalla Serie C1 all’A2 in due anni.

Dopo due anni ad altissimi livelli, Claudio Passiatore è stato confermato per la terza stagione in gialloblu. Al centro del campo, Passiatore rappresenta un mix di testa, gamba e cuore, dimostrandosi un elemento fondamentale per il mister Giacovazzo, che continua così a costruire il roster per la prossima Serie A2 con giocatori esperti e di fiducia. Il nuovo gruppo a disposizione di mister Giacovazzo inizia a prendere forma.

Confermato il preparatore Massimo Perdicchia

Anche per la stagione 2024/25, il preparatore atletico Massimo Perdicchia è stato confermato, continuando così la sua quarta stagione consecutiva con l’Audace Monopoli.

Insieme al trio Giacovazzo-Cardone-Scarafile, Perdicchia rappresenta una risorsa fondamentale per il team. Buon lavoro Max!

Bentornata Under 21

L’Audace Monopoli amplia il suo settore giovanile con l’introduzione della formazione Under 21, che affiancherà la prima squadra, l’Under 19 e l’Under 17.

Il responsabile tecnico sarà Donato Cardone, già vice di mister Giacovazzo in prima squadra. A breve verranno ufficializzate le date per le selezioni 2024/25.

