Futsal A/M, super colpo Manfredonia: preso Mauro Canal

Il Vitulano Drugstore Manfredonia sconvolge il mercato con un annuncio esplosivo: l’arrivo del giocatore più titolato della storia d’Italia, Mauro Canal, campione che vanta ben venticinque titoli in carriera. Per chi conosce il futsal, Mauro Canal non ha bisogno di presentazioni. Universale duttile e con una vasta esperienza, è un simbolo del calcio a cinque italiano e una risorsa inestimabile per il team che mira a fare bene nella Serie A New Energy 2024/25.

Classe ’86, l’italo-brasiliano inizia la sua carriera in Italia con il Cornedo, per poi trasferirsi alla Luparense, dove contribuisce a rendere il club il più vincente della storia italiana. Dopo un prestito al Gruppo Fassina, nel 2014 si trasferisce a Pescara, dove, nonostante alcune difficoltà, conquista numerose vittorie. Nel 2019 passa all’Italservice Pesaro, vivendo con i marchigiani il periodo più glorioso della loro storia. Nell’ultimo anno, con il Napoli, arricchisce ulteriormente il suo straordinario palmarès: otto Campionati Italiani, otto Coppe Italia (una di Serie A2) e dieci Supercoppe Italiane, un record assoluto. Canal ha dato anche un prezioso contributo alla Nazionale Italiana.

