Pallamano A/Gold, Junior Fasano: l’entusiasmo di Da Cunha

Si è conclusa la prima settimana di preparazione in vista della nuova stagione sportiva, con gli allenamenti guidati da mister Domenico Iaia. Tra gli atleti presenti, il tecnico potrà contare anche sul talento del terzino portoghese Joao Marinho Da Cunha.

Arrivato a metà dello scorso campionato, Da Cunha si è rivelato un elemento chiave per la conquista del tricolore, e la sua conferma rappresenta un tassello fondamentale per il club campione d’Italia in carica. Tra poco più di un mese, la squadra si contenderà la Supercoppa con il Brixen.

“Sono felice di continuare a giocare per questa fantastica squadra – ha dichiarato Da Cunha -. La stagione che sta per iniziare sarà difficile, ma siamo pronti a lottare anche quest’anno. Lavoriamo tantissimo in questa preparazione ed è bello vedere l’enorme disponibilità dei compagni e l’intensità che ci stanno mettendo tutti per migliorare giorno dopo giorno. Anche se siamo lontani dalle partite ufficiali, il sostegno dei nostri tifosi è sempre presente e sarà determinante anche nel prossimo campionato, ci darà la forza di affrontare ogni sfida. L’unità di tutte le componenti è fondamentale, solo in questo modo, come nelle stagioni precedenti, possiamo raggiungere i nostri obiettivi. Forza Fasano”.

Le parole di Da Cunha riflettono il clima positivo e la determinazione che animano la squadra in questa fase di preparazione. La nuova stagione si preannuncia ricca di sfide, ma il club sembra pronto a difendere i suoi titoli con la stessa grinta e passione che ha caratterizzato i successi passati.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author