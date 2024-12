Futsal A/M: dopo pari col Benevento, Manfredonia ospita Roma

Il Vitulano Drugstore Manfredonia ha chiuso il primo terzo del campionato di Serie A di futsal dimostrando tutte le sue qualità: una squadra combattiva, determinata, capace di imparare dagli errori e migliorarsi con il duro lavoro. Dopo dieci giornate, i sipontini si trovano sopra la zona play-out, con l’obiettivo di mantenere questa posizione fino alla fine della stagione.

Tuttavia, il cammino verso la salvezza si preannuncia complesso. La squadra ha bisogno del sostegno caloroso dei tifosi, che già in passato hanno dimostrato il loro affetto, sia al PalaScaloria sia nelle trasferte, trasformandole in occasioni speciali per rafforzare il legame con la propria terra.

Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 28 dicembre alle 17:00, quando al PalaScaloria arriverà la Roma 1927 Futsal, squadra ufficiale dell’AS Roma, ricca di campioni. La prevendita dei biglietti è già attiva presso il Sunrise Bar Caffetteria.

Cronaca della sfida con Benevento

Nell’ultima gara, giocata venerdì 20 al PalaTedeschi, il Manfredonia ha pareggiato 5-5 contro il GGTeamWear Benevento, al termine di una partita intensa e spettacolare.

Il Benevento è partito forte: nei primi sette minuti è andato a segno Suazo, Colletta e Titon. Il Manfredonia, però, ha reagito con carattere: il capitano Mauro Canal, appena rientrato dall’infortunio, ha guidato la rimonta accorciando le distanze. Musumeci ha segnato nel finale del primo tempo e lo stesso Canal ha firmato il pareggio prima dell’intervallo.

Nella ripresa, il Manfredonia passa in vantaggio con Canal, che completa la tripletta e conquista la vetta della classifica marcatori. Ferreira segna il quinto gol per i biancocelesti, ma il Benevento risponde con altre due reti di Suazo, anche lui autore di una tripletta. Il risultato finale, 5-5, lascia l’amaro in bocca a entrambe le squadre, ma conferma la competitività di questa stagione.

GGTeamWear Benevento: Ramon, De Crescenzo, Stigliano, Xitão, Botta (c), Titon, Marchesano (p), Arvonio, Guerra, Mellone (p), Colletta, Suazo. All. Centonze.

Vitulano Drugstore Manfredonia: Ronaldo, Murgo, Barbieri, Canal (c), Ainsa (p), Djelveh, André, Nenna, Belloni, Pezzin, Musumeci, Dovara (p). All. Ceppi.

Reti: 1’33”pt, 8’09”st, 8’28”st Suazo; 3’56”pt Colletta; 6’56”pt Titon; 8’42”pt, 18’05”pt, 2’09”st Canal; 14’47”pt Musumeci; 4’36”st André.

Ammoniti: Xitão, De Crescenzo, Ronaldo.

