Boxe: La Quero-Chiloiro chiude il 2024 con l’oro di Donvito

Il 20 e il 22 dicembre Copertino ha ospitato la prima edizione della Coppa Italia Elite, organizzata dalla Federazione Pugilistica Italiana e dalla Pugilistica Beboxe Copertino di Francesco Stifani. L’evento, dedicato ai pugili Elite selezionati per categorie di peso, ha visto gli atleti competere in quattro riprese da tre minuti senza caschetto e canotta, offrendo uno spettacolo di boxe preprofessionistica. Tra i protagonisti spiccano i pugili della Quero-Chiloiro: Alessandro Donvito (75 kg) e Giacomo Gioioso (71 kg).

La manifestazione ha unito il fascino della boxe con lo spirito agonistico dei partecipanti, culminando in ottimi risultati per i pugili tarantini. Alessandro Donvito ha conquistato la Coppa Italia, mentre Giacomo Gioioso ha ottenuto una meritata medaglia d’argento.

Una finale da brividi per Donvito

Donvito, 21 anni, ha affrontato in finale Faouzi Nahi, 24enne della Pugilistica Regis Bologna, con un palmarès di 81 match e un titolo di campione italiano under 22 nel 2022. Nonostante l’esperienza e la forza dell’avversario, Donvito ha prevalso grazie a tecnica e precisione, sfruttando i contrattacchi per neutralizzare il pugilato aggressivo di Nahi. Con questa vittoria, il giovane tarantino ha dimostrato grande maturità sportiva, consolidando il proprio talento sul ring.

Gioioso, un argento combattuto

In un’altra finale emozionante, Giacomo Gioioso ha ceduto al forte Nicolò Vettore della Boxe Padova, atleta con 48 vittorie e bronzo ai Campionati Italiani Assoluti 2024. Nonostante l’evidente superiorità tecnica dell’avversario, Gioioso ha combattuto con determinazione fino all’ultimo gong, confermando il suo valore come pugile d’élite.

Le parole del maestro Quero

Cataldo Quero, storico allenatore della società tarantina, ha espresso soddisfazione per le prestazioni dei suoi atleti: “Questo campionato è stato un riscatto per Donvito e Gioioso, soprattutto dopo i sorteggi sfortunati ai Campionati Italiani Assoluti. Questi risultati ci danno la spinta per nuovi progetti nel 2025”.

Chiusura dell’anno sportivo a San Severo

La Quero-Chiloiro ha partecipato anche alla manifestazione del 21 dicembre a San Severo, che ha visto tre pugili tarantini gareggiare nel sottoclou del titolo italiano pesi welter, vinto da Michele De Filippo contro Andrea Fontana. Tra i risultati spicca la vittoria dello junior Luca Intermite (54 kg), mentre Antonio Palmitesta (63 kg) ha ottenuto un pari stretto e Alessandro Zizzaro (60 kg) è stato sconfitto da Nicolò Guerra. Nel derby tarantino, infine, gli youth Vittorio La Gioia e Pietro Vozza (60 kg) hanno concluso in parità.

Con il maestro Quero all’angolo, i tecnici Francesco D’Arcangelo e Domenico Maffei hanno contribuito a chiudere un 2024 ricco di soddisfazioni per la storica società pugilistica tarantina.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author