Francesco Passiatore vicino alla panchina del Taranto

Francesco Passiatore potrebbe presto diventare il nuovo allenatore del Taranto. Il tecnico 53enne è già in contatto con il club rossoblù, anche se restano alcuni dettagli da definire. Per lui sarebbe pronto un contratto fino a giugno 2025. La decisione definitiva dovrebbe arrivare il 27 dicembre, subito dopo Natale. Non si escludono altre novità: Piergiuseppe Sapio, dimessosi la scorsa settimana, potrebbe tornare nel ruolo di direttore sportivo o con altre mansioni ancora da definire. Passiatore diventerebbe l’allenatore numero quattro del Taranto in questa stagione, dopo Gautieri, Cazzarò e Bisignano.

