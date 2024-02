Sarà una domenica di fuoco quella che attenderà il Bitonto C5 Femminile. In occasione della quindicesima giornata del campionato nazionale di Serie A, le leonesse saranno ospiti delle marchigiane del Città di Falconara.

Le Citizens, dopo il rotondo successo sulla Kick Off Milano dell’ultimo turno, sono divenute la seconda forza in campionato a quota 32 punti e sono intenzionate a fare di tutto per continuare a mantenere quella posizione privilegiata di classifica ai danni del Tiki Taka Francavilla e magari avvicinarsi alla capolista. Servirà dunque il miglior Bitonto per avere la meglio delle marchigiane e continuare la propria marcia schiacciasassi in campionato.

Bitonto continua a guardare tutti dall’alto e da una settimana ha allungato a 8 i punti di vantaggio sulla seconda. Riuscirà e mantenerlo o addirittura ad aumentarlo ancora? Come sempre, però, sarà il campo il giudice supremo.

Una partita importante, ma non decisiva per Gianluca Marzuoli: “Falconara sta facendo un percorso di alta classifica in linea con la qualità della rosa che ha a disposizione. Bravissime a difendere, ma altrettanto efficaci a crearsi occasioni per andare in gol con tante giocatrici. Sarà una gara complicata come all’andata. Di fatto è il primo scontro diretto del girone di ritorno e come tale vale molto. Noi ci arriviamo in ottime condizioni e con un buon vantaggio. Anche se, come ho già detto altre volte, la posizione in regular season ha un peso relativo nella dinamica di quello che accadrà a maggio. Certo vogliamo continuare a mantenere la nostra posizione e faremo di tutto per conservarla fino a fine aprile”.

Per Lucilèia sono queste le partite che danno le motivazioni per continuare a giocare: “Si sfidano due squadre importanti che stanno disputando un ottimo campionato. Falconara ha subito trovato la formula per far amalgamare il nuovo gruppo e adesso è lì in seconda posizione e sarà protagonista fino alla fine. Già all’andata ci ha creato qualche problema e domenica non sarà facile superare la loro disposizione in campo. Come sempre, però, dipende da noi e da come approcceremo. Sono contenta anche sto segnando molto, ma quello che conta è portare a casa il risultato”.

Arbitreranno l’incontro Giovanni Zannola (primo) e Luca Paverani (secondo). Stefania Candria al cronometro. Fischio di inizio alle 18 al Palabadiali di Falconara, diretta streaming su FutsalTV e differita integrale Martedì 6 febbraio sul canale 16 del digitale terrestre di TRM Network.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author