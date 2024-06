Futsal A/F, Bitonto: una stagione in 40’, ma Marzuoli non ci sta

Tutto in quaranta minuti. Stavolta sì, non c’è davvero nessuna possibilità di giocarsela alla lunga. Stavolta sì, si decide tutto in una gara. Stavolta sì, il sogno può diventare ancora una volta realtà. È tempo di finalissima scudetto per il Bitonto C5 Femminile che domenica affronterà in gara unica le abruzzesi del Tiki Taka Francavilla per stabilire chi dovrà cucirsi addosso il tricolore della stagione 2023/2024.

Sembra quasi un segno del destino, ma quando queste due squadre si incontrano, in palio c’è sempre qualcosa di grande. Dopo le finali scudetto dello scorso anno, la finale di Coppa Italia di aprile ed ora, ancora una volta la sfida che vale il campionato.

Entrambe, ci arrivano dopo aver battuto due corazzate, come il Falconara ed il GTM Montesilvano in semifinale. Il campionato ha stabilito che le neroverdi hanno staccato di cinque punti le giallo rosse, ma quella di domenica sarà una sfida a sé. Una sfida bellissima e che verrà accompagnata da una cornice di pubblico stratosferica.

E’ un Marzuoli on fire quello che si aggira per le strade di Bitonto prima della Finale Scudetto: “A me non piace per niente la formula della Finale secca. L’ho detto a inizio stagione e lo ribadisco oggi quando la mia squadra ha dominato la regular season dalla prima all’ultima giornata e mette in palio in una gara secca il suo primato dando un vantaggio innegabile agli avversari. Proprio per questo penso che non siamo affatto i favoriti di questa finale. Anzi, dico 49 noi e 51 Tiki Taka”.

”Dovremo scendere in campo e disputare la migliore partita dell’anno senza farci condizionare dagli episodi che ci saranno in campo. Loro sicuramente aggrediranno la partita per non farci giocare noi dobbiamo provare a fare quello che sappiamo e puntare sul nostro gioco per superare tutte le difficoltà di questa finale. Avremo 4000 persone con noi, anche se non scendono in campo devono aiutare le nostre ragazze a non sentire difficoltà e fatica. Finora sono stati straordinari sono sicuro che anche domenica renderanno indimenticabile la partita per le nostre ragazze. Comunque andrà concluderemo una stagione straordinaria. 7 finali in due anni sono un record da favola che nessuno finora aveva mai fatto registrare e questo mi rende orgoglioso del mio lavoro e di questo straordinario gruppo di atlete che ho la fortuna di allenare”, conclude Marzuoli.

Diana Santos è stata finora una delle protagoniste dei play off: “Sono sempre gare strane, avremmo preferito giocare la finale su più partite, ovunque funziona così. Dovremo giocare al massimo di quello che sappiamo facendo gruppo e mettendo tanta voglia e tanto agonismo su ogni azione. Il Tiki Taka è una squadra forte ed è in forma; a Genova è stato più difficile di quello che dice il risultato. Dovremo fare molto meglio di allora per regalare ancora una gioia a questa città che ci ha adottato”.

Ad arbitrare la partita Simone Zanfino, primo arbitro, e Marco Moro, secondo. Addetto alle panchine Andrea Seminara mentre al cronometro ci sarà Pasquale Crocifiglio Appuntamento al Palaflorio di Bari per Bitonto C5 Femminile vs Tiki Taka Francavilla. L’ingresso è gratuito. Non si può mancare! Start ore 17.00.

